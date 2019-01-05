2019-01-05T11:55:32+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе тушили пожар в нежилом доме

Пожарные опасались, что огонь может перекинуться на другие здания
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Симферопольском районе (село Сухоречье) 4 января горел дом. Была угроза распространения огня на другие помещения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, к месту происшествия направили дежурное подразделение пожарных - трое человек и одна единица техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по Крыму.

Спасатели обнаружили, что возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного нежилого здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, пострадавших нет.

- В течение часа пожар был локализован и полностью ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям крымских пожарных удалось избежать переброски огня на другие комнаты. Причины выясняют эксперты, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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