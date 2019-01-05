В Крыму за девять месяцев прошлого года увеличилось производство свинины, мяса птицы и творога

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:31:08+03:00

Кроме того, стали больше производить игристое вино и шампанское

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В Крыму с января по октябрь 2018 года в 2,3 раза выросло производство мяса крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-служюбе главы Крыма Сергея Аксенова.

Кроме того, индекс промышленного производства пищевых продуктов за этот период времени превысил уровень прошлого года на 13,4%.

Кроме того, увеличилось на 15,3% производство свинины. Также фермеры произвели на 14,3% больше мяса птицы, а творога и сырных продуктов - на 40,3%.

В пресс-службе отметили, что выросло производство игристого вина и шампанского на 49,2%, а безалкогольных напитков - на 11,7%.