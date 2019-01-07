Погода в Крыму на 7 января: днем до -4, снег, гололедица

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:13:14+03:00

Теплее всего на Рождество будет на ЮБК, днем воздух прогреется до +3

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В Крыму 7 января ожидается морозная погода.

- В понедельник выпадет мокрый снег, местами сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Температура воздуха ночью -3…-8, днем -4…+1, в горах -5…-8. На южном и восточном побережье ночью и днем -2…+3, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Высота снежного покрова в горах 31 см. Сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Севастополе на Рождество облачно. Ночью без осадков, утром, днем снег. Ветер северный ночью 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем 0…2 тепла. На дорогах гололедица.

8 и 9 января интенсивность осадков постепенно уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.