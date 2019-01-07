В Крыму пострадали 5 человек, решивших покататься на санках в горах

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:43:44+03:00

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В Крыму оказали помощь туристам, отправившимся кататься в горы на санках, тюбингах и сноубордах. Больше всего отдыхающих сейчас на Ангарском перевале. На втором месте – Ай-Петри, и это несмотря на то, что проезд туда закрыт из-за вероятности схода снежной лавины.

На Ангарском перевале в районе туристической стоянки Школьная поляна при падении с ледяной горки пострадала 40-летняя женщина.

- В этот же день в результате падения с горок пострадало еще 4 человека. Спасатели транспортировали пострадавших (двух девушек в возрасте 24-лет, 45-летнего мужчину и 32-летнюю женщину), которым оказали первую помощь, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.