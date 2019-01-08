Под Керчью «Жигули» столкнулись с джипом

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:30:18+03:00

В Ленинском районе Крыма столкнулись два легковых автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Ленинском районе Крыма, в селе Чистополье, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. К месту происшествия сразу выехали спасатели.

Оказалось, что столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota Land Cruiser.

- В результате ДТП пострадали 3 человека, водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ 2105. Их передали сотрудникам «скорой помощи» и госпитализировали в керченскую городскую больницу №1, - рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

На месте аварии сотрудники МЧС провели комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности и «обеспечили беспрепятственное движение для других водителей».

Кроме того, из снежного плена спасатели доставали пассажиров автомобиля марки Chevrolet Niva. Это произошлор недалеко от пещеры Трехглазка, в Симферопольком районе. К счастью, обошлось без пострадавших.