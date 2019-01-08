Под Керчью «Жигули» столкнулись с джипом
В Ленинском районе Крыма, в селе Чистополье, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. К месту происшествия сразу выехали спасатели.
Оказалось, что столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota Land Cruiser.
- В результате ДТП пострадали 3 человека, водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ 2105. Их передали сотрудникам «скорой помощи» и госпитализировали в керченскую городскую больницу №1, - рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
На месте аварии сотрудники МЧС провели комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности и «обеспечили беспрепятственное движение для других водителей».
Кроме того, из снежного плена спасатели доставали пассажиров автомобиля марки Chevrolet Niva. Это произошлор недалеко от пещеры Трехглазка, в Симферопольком районе. К счастью, обошлось без пострадавших.