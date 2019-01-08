2019-01-08T15:16:26+03:00
Общество

На крымской «Тавриде» занесло фуру

Автомобилисты жалуются на нечищеную дорогу
Александра КОРШУНОВА
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Из-за этого движение на дороге затруднено. Фото: Кристина Харченко/Автопартнер Крым/ВконтактеИз-за этого движение на дороге затруднено. Фото: Кристина Харченко/Автопартнер Крым/Вконтакте
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На крымской федеральной трассе "Таврида" буквально занесло фуру. Теперь на одной из полос движения образовалась пробка, сообщили очевидцы в социальной сети Facebook.

- Мы прекрасно стоим на "Тавриде" в сторону Крыма в 10 километрах от моста. Машины никуда не едут потому, что фура буксует поперек дороги. Поэтому сейчас движется только полоса из Крыма, - написала на своей странице местная жительница Ольга.

- По "Тавриде" от Керчи до Феодосии полоса во льду. Ощущения как по стиральной доске. Встречная полоса (на Керчь) чище, - дополнил автомобилист Тимур.

Как рассказали в пресс-службе строительной организации, при необходимости можно воспользоваться старой дорогой "Керчь-Феодосия-Симферополь". Также пообещали улучшить уборку федеральной трассы "Таврида".

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