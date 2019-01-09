2019-01-09T10:16:53+03:00
Общество

В Крыму пройдет акция по сбору новогодних деревьев

Деревья утилизируют
Александра КОРШУНОВА
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Акция стартует 20 январяАкция стартует 20 январяФото: Надежда ДАЦЮК
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Акция по сбору новогодних деревьев «Елковорот» пройдет в Крыму в воскресенье, 20 января. Об этом рассказала активист местного отделения Российского экологического общества Екатерина Юринская.

Все собранные деревья отправят на утилизацию, пишут «РИА Крым». А из них после этого сделают удобрение, топливо или даже средство против сорняков.

Кроме того, что планируется оповестить и муниципалитеты.

- Мы со своей стороны организуем волонтеров, которые будут принимать новогодние елки. Акция будет проходить с 12.00 до 14.00, - подчеркнула она.

Для этого установят специальные контейнеры.

Жители смогут получить информацию о местах сбора деревье можно будет узнать на сайте администраций городов Крыма.

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