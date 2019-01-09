В Крыму пройдет акция по сбору новогодних деревьев
Акция по сбору новогодних деревьев «Елковорот» пройдет в Крыму в воскресенье, 20 января. Об этом рассказала активист местного отделения Российского экологического общества Екатерина Юринская.
Все собранные деревья отправят на утилизацию, пишут «РИА Крым». А из них после этого сделают удобрение, топливо или даже средство против сорняков.
Кроме того, что планируется оповестить и муниципалитеты.
- Мы со своей стороны организуем волонтеров, которые будут принимать новогодние елки. Акция будет проходить с 12.00 до 14.00, - подчеркнула она.
Для этого установят специальные контейнеры.
Жители смогут получить информацию о местах сбора деревье можно будет узнать на сайте администраций городов Крыма.