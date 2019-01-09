2019-01-09T14:13:50+03:00
Общество

В Крыму на 10 и 11 января объявлено штормовое предупреждение

Погода ухудшится - будет снег, туман и сильный ветер
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 10 и 11 января ухудшится погода – в МЧС по Крыму объявили штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с, - уточнил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, ночью 10 января будет от 0 до –5 градусов. Днем столбики термометров покажут до +5. 11 января на полуострове будет до +5 градусов.

В чрезвычайно ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать безопасность при нахождении на улице – находиться дальше от линий электропередач, веток деревьев, уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24