В Крыму на 10 и 11 января объявлено штормовое предупреждение

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 10 и 11 января ухудшится погода – в МЧС по Крыму объявили штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с, - уточнил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, ночью 10 января будет от 0 до –5 градусов. Днем столбики термометров покажут до +5. 11 января на полуострове будет до +5 градусов.

В чрезвычайно ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать безопасность при нахождении на улице – находиться дальше от линий электропередач, веток деревьев, уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.