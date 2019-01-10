На 2019 год Крыму хватит запасов воды
Для всех регионов Крыма хватит воды на 2019 год. Сейчас наполняемость водохранилищ составляет 72%, рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.
Он уточнил, что дополнительную гарантию дают воды из подземных источников.
- Если сравнивать с прошлым годом, то мы отстаем порядка 20 миллионов кубометров наполнения. Это связано новым режимом работы водохранилищ, которые Госкомводхоз разработал на 2019 год, - уточнил Вайль.
Также Вайль дополнил, что в прошлом году на 3,5 тысячи раз увеличили орошаемые земли.
- На следующий год до 1 марта у нас должны выйти три больших проекта из экспертизы: по реке Салгир, по реке Бодрак и по Первомайскому району. Они направлены на орошение сельхозземель, - подчеркнул председатель.
Но одной из основных задач остается включение в Федерально-целевую программу проекта по обеспечению Северного Крыма водой по системе Северо-Крымского канала.