На 2019 год Крыму хватит запасов воды

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:25:14+03:00

В прошлом году полуостров тоже не испытывал дефицита Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Водохранилища заполнены больше, чем на 70%

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Для всех регионов Крыма хватит воды на 2019 год. Сейчас наполняемость водохранилищ составляет 72%, рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Он уточнил, что дополнительную гарантию дают воды из подземных источников.

- Если сравнивать с прошлым годом, то мы отстаем порядка 20 миллионов кубометров наполнения. Это связано новым режимом работы водохранилищ, которые Госкомводхоз разработал на 2019 год, - уточнил Вайль.

Также Вайль дополнил, что в прошлом году на 3,5 тысячи раз увеличили орошаемые земли.

- На следующий год до 1 марта у нас должны выйти три больших проекта из экспертизы: по реке Салгир, по реке Бодрак и по Первомайскому району. Они направлены на орошение сельхозземель, - подчеркнул председатель.

Но одной из основных задач остается включение в Федерально-целевую программу проекта по обеспечению Северного Крыма водой по системе Северо-Крымского канала.