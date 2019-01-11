2019-01-11T10:07:52+03:00
Общество

В Крыму повысились тарифы на эвакуацию и хранение авто

Дороже всего эти услуги стоят в Симферополе
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 1 января ввели новые тарифы на перемещение и хранение на штрафплощадке эвакуированных авто.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам РК, теперь тариф за эвакуацию авто в Симферополе составляет 2792 рубля (в 2018 было 2685), в Ялте – 2 300 рублей, в Алуште – 2843 рубля, а в остальных городах Крыма – 2023 рубля (было 1934).

Также изменилась стоимость хранения авто на штрафплощадке. За час содержания машины категорий В, D массой до 3,5 тонн придется заплатить от 26 до 92 рублей за час хранения.

Действующие тарифы установлены на три года с ежегодной индексацией.

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