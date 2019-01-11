2019-01-11T10:58:01+03:00
Общество

В Крыму снова выросли цены на бензин

Подорожало и дизельное топливо
Надежда ДАЦЮК
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За первые две недели нового года в Крыму выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в Крымстате, по итогам мониторинга стоимости горюче-смазочных материалов на 9 января зафиксировали повышение цен на бензин марки АИ-92 на 0,28%, АИ-98 подорожал на 0,54%, марки АИ-95 и премиум подорожали на 0,32%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,26%.

По состоянию на 9 января стоимость бензина марки АИ-92 составила 46,9 -47,39 рублей, АИ-95, АИ-95 премиум – 49,5-51,39 рублей, АИ-98 – 56 – 56,59 руб, дизтопливо – 50,5 -50,99 рублей за литр.

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