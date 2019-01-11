2019-01-11T17:59:11+03:00
Общество

На Крещение в Крыму оборудуют 32 места для обряда омовения

Окунуться в них смогут больше 7 тысяч человек
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму обряд омовения на Крещение совершат больше 7 тысяч человек. Купания начнутся в ночь на 19 января.

- Будет организовано более 30 мест для крещенских купаний в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, Щелкино, Белогорске, Керчи и поселке Мирный, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Спасатели уже осмотрели все водоемов, где планируется организовать массовые купания. Повсюду будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.

МЧС обеспечены всем необходимым спасательным инвентарем: веревками, спасательными кругами, досками, лестницами, медицинскими аптечками.

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