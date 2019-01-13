В Севастополе льготников будут бесплатно консультировать юристы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-13T11:40:12+03:00

Помощь будет оказываться после подачи соответствующего заявления

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В Севастополе в этом году льготники смогут получить бесплатную юридическую помощь.

- Юридическая помощь будет предоставляться бесплатно на основании заявления. К нему необходимо предоставить копию паспорта и копию документа, подтверждающего льготную категорию, - сообщил заместитель директора труда и соцзащиты Севастополя Сергей Лысак.

В течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления буде принято решение о выдаче направления на оказание юрпомощи, либо об отказе.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В Департамент труда и соцзащиты населения города Севастополя по адресу ул. Руднева, 40.