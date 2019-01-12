Эвакуируют людей: В Щелкино горит крыша многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-12T13:48:04+03:00

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В Щелкино загорелась крыша в многоквартирном доме на ул. Донецкая. Днем 12 января в многоэтажке прогремел взрыв.

По словам очевидцев, пожар произошел на крыше во время ремонтных работ.

- Взорвались 2 газовых баллона, людей вывели из дома. Пострадавших нет, - говорят очевидцы.

- Дома в Щелкино не газифицированы. Взрыв произошел не в квартире, а на крыше, которую чинили, - рассказывают горожане.

В доме долгое время протекала крыша. Местные жители переживают, что теперь ее отремонтируют не скоро.