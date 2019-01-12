2019-01-12T19:37:57+03:00
Общество

В Крыму спасатели вытащили автобус из реки

Авария произошла в Бахчисарайском районе
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Никто из пассажиров не пострадал.Никто из пассажиров не пострадал.
Изменить размер текста:

В Крыму автобус с пассажирами угодил в реку. Авария произошла в с. Голубинка Бахчисарайского района.

Микроавтобус «Toyota» спасателям пришлось доставать из реки Бельбек.

- Прибыв к месту происшествия, сотрудники МЧС при помощи автомобильной лебедки и такелажного оборудования эвакуировали микроавтобус «Toyota» из реки. Пассажиры не пострадали, и в медицинской помощи не нуждались, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он отметил, что спасатели часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих авто. Погода в Крыму резко меняется, так что многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ай-Петри и Ангарском перевале продолжают дежурить спасатели
Подробности взрыва в Щелкино: На крыше многоэтажки находились 18 газовых баллонов, все они могли взорваться
Совершить обряд омовения на Крещение в Крыму собираются 7 тысяч человек
Эвакуируют людей: В Щелкино горит крыша многоквартирного дома
Обрушившуюся в Кореизе подпорную стену восстановят до конца мая
Новый год в Евпатории отметили почти в 3 раза больше туристов, чем в прошлом году
Погода в Крыму 12 января: днем до +5, мокрый снег и сильный ветер
В Керчи в ночь на 12 января не будет света на 65 улицах
На Крещение в Крыму оборудуют 32 места для обряда омовения
В Гурзуфе маленькие дети ушли колядовать и пропали
В Симферополе установят мемориальную доску крымскому режиссеру Анатолию Новикову
В Севастополе из-за шторма не ходят паромы и катера
По пропуску: парковку возле Дворца пионеров в Симферополе хотят сделать бесплатной
В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер
В больницах Москвы остаются 6 детей пострадавших при трагедии в Керчи
Севастопольский каток в Артбухте будет работать до 24 февраля
На горе Ай-Петри в ночь 11 января сошло несколько лавин
В Крыму разработают план по защите обманутых дольщиков
В Нижнегорском районе Крыма загорелась подстанция