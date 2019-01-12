В Крыму спасатели вытащили автобус из реки

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-12T19:37:57+03:00

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В Крыму автобус с пассажирами угодил в реку. Авария произошла в с. Голубинка Бахчисарайского района.

Микроавтобус «Toyota» спасателям пришлось доставать из реки Бельбек.

- Прибыв к месту происшествия, сотрудники МЧС при помощи автомобильной лебедки и такелажного оборудования эвакуировали микроавтобус «Toyota» из реки. Пассажиры не пострадали, и в медицинской помощи не нуждались, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он отметил, что спасатели часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих авто. Погода в Крыму резко меняется, так что многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда.