Ялта и Феодосия стали самыми популярными крымскими городами для отдыха в 2018 году
В 2018 году самыми популярными у туристов для отдыха стали два крымских города - Ялта и Феодосия.
Как сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, рейтинг подготовили по данным броней отелей путешественниками в прошлом году.
Также в перечень топ-5 «самых популярных» по Крыму вошли: Судак, Алушта и Евпатория.
А вот в десятку добавились Севастополь, Алупка, Саки, Керчь и Мисхор.
ЦИФРА
В 2018 году туристы отдыхали в Крыму, в среднем, 8 суток и тратили на аренду жилья от 1,9 до 2,8 тысячи рублей в сутки.
Дороже всего жилье обошлось в Ялте и Мисхоре - 2,8 тысячи рублей. А вот дешевле всего в Судаке, Евпатории и Саках - 2 тысячи рублей.
На самый большой срок путешественники бронировали жилье в Евпатории и Саках - на 10 суток.
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