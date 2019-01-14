Ялта и Феодосия стали самыми популярными крымскими городами для отдыха в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-14T12:36:27+03:00

В топ-5 также вошли Севастополь, Алупка, Саки, Керчь и Мисхор Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В 2018 году самыми популярными у туристов для отдыха стали два крымских города - Ялта и Феодосия.

Как сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, рейтинг подготовили по данным броней отелей путешественниками в прошлом году.

Также в перечень топ-5 «самых популярных» по Крыму вошли: Судак, Алушта и Евпатория.

А вот в десятку добавились Севастополь, Алупка, Саки, Керчь и Мисхор.

ЦИФРА

В 2018 году туристы отдыхали в Крыму, в среднем, 8 суток и тратили на аренду жилья от 1,9 до 2,8 тысячи рублей в сутки.

Дороже всего жилье обошлось в Ялте и Мисхоре - 2,8 тысячи рублей. А вот дешевле всего в Судаке, Евпатории и Саках - 2 тысячи рублей.

На самый большой срок путешественники бронировали жилье в Евпатории и Саках - на 10 суток.