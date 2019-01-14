В Крыму на 15 и 16 января объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-14T17:59:02+03:00

Ожидается дождь со снегом и сильный гололед

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Штормовое предупреждение на 15 и 16 января объявили в Крыму. Это связано с прохождением холодного фронта, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

- Сутки 15 и ночью 16 января в Крыму ожидаются: дождь со снегом, местами очень сильные осадки, туман, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, ночью 16 января 20-25 метров в секунду, - добавили в МЧС.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Соблюдайте правила безопасности при непогоде:

- закрепите шаткие конструкции на во дворах, закройте окна и балконы

- на улице следует держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находитесь рядом с крупными деревьями, а также парковать рядом с ними автомобили

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.