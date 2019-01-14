В Крыму на 15 и 16 января объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение на 15 и 16 января объявили в Крыму. Это связано с прохождением холодного фронта, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
- Сутки 15 и ночью 16 января в Крыму ожидаются: дождь со снегом, местами очень сильные осадки, туман, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, ночью 16 января 20-25 метров в секунду, - добавили в МЧС.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Соблюдайте правила безопасности при непогоде:
- закрепите шаткие конструкции на во дворах, закройте окна и балконы
- на улице следует держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не находитесь рядом с крупными деревьями, а также парковать рядом с ними автомобили
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»