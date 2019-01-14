2019-01-14T18:44:23+03:00
Общество

В Ялте начали расчищать место обвала подпорной стены

Оттуда уже отвели воду
Александра КОРШУНОВА
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ЧП произошло рано утром 11 январяЧП произошло рано утром 11 январяФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Ялте начались работы по расчистке места обрушения подпорной стены в переулке Ломоносова.

Как сообщил глава городской администрации Алексей Челпанов, сначала от остатков стены отвели воду. Она скопилась там из-за обильных осадков.

Сейчас проводится механизированная уборка территории.

- К коммунальным службам присоединились и волонтеры, а завтра к месту прибудет дополнительная техника, - отметил Челпанов.

Он отметил, что за помощью в расселении обратилась еще одна семья из этого дома. Им администрация предоставила временное жилье.

Напомним, в пятницу, 11 января, в Ялте обрушилась 15-метровая подпорная стена и завалила вход в жилой дом. Спасатели эвакуировали 8 человек.

К счастью, при пришествии обошлось без жертв.

Жители рассказали, что сначала они почувствовали сильный толчок и подумали, что началось землетрясение.

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