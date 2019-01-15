В Керчи поймали "домушника", который обокрал людей на миллион

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-15T12:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Керченские полицейские поймали вора-"домушника", который обчистил несколько квартир на общую сумму более миллиона рублей.

Заявления от пострадавших поступали правоохранителям одно за другим в течение месяца. Все жаловались на одно и то же: повреждены пластиковые окна и балконные двери, из квартир вор уносил деньги и ювелирные изделия. Ничего святого, даже боевые награды ветеранов войны забрал! Лишились керчане и коллекции редких монет, а также дорогостоящих юбилейных знаков.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого "по горячим следам".

- Мужчина попал в руки к оперативникам сразу же после совершения очередного злодеяния. Им оказался безработный 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемый признался. что окна и двери в квартиры взламывал отвёрткой. Украшения сбывал в ломбарды, полученные средства тратил... нет, не на ипотеку, а на игровые автоматы, развлечения и алкоголь. Ну, и продукты питания покупал, конечно.

Полицейские установили причастность задержанного к по меньшей мере семи кражам. Часть похищенного уже изъяли.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "кража" ( ч. 3 ст.158 УК РФ).

Суда мужчина ожидает в СИЗО. Ему грозит до шести лет тюрьмы.