2019-01-15T12:23:48+03:00
Происшествия

В Керчи поймали "домушника", который обокрал людей на миллион

Выносил деньги, украшения и даже боевые награды ветеранов войны
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Керченские полицейские поймали вора-"домушника", который обчистил несколько квартир на общую сумму более миллиона рублей.

Заявления от пострадавших поступали правоохранителям одно за другим в течение месяца. Все жаловались на одно и то же: повреждены пластиковые окна и балконные двери, из квартир вор уносил деньги и ювелирные изделия. Ничего святого, даже боевые награды ветеранов войны забрал! Лишились керчане и коллекции редких монет, а также дорогостоящих юбилейных знаков.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого "по горячим следам".

- Мужчина попал в руки к оперативникам сразу же после совершения очередного злодеяния. Им оказался безработный 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемый признался. что окна и двери в квартиры взламывал отвёрткой. Украшения сбывал в ломбарды, полученные средства тратил... нет, не на ипотеку, а на игровые автоматы, развлечения и алкоголь. Ну, и продукты питания покупал, конечно.

Полицейские установили причастность задержанного к по меньшей мере семи кражам. Часть похищенного уже изъяли.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "кража" ( ч. 3 ст.158 УК РФ).

Суда мужчина ожидает в СИЗО. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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