2019-01-15T14:06:02+03:00
Экономика

В Крыму после праздников подорожали помидоры и подешевела сметана

Самая дорогая сметана продается в Керчи, самая дешевая - в Симферополе
Анастасия ЖУКОВА
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Крымчанам после праздников приходится экономитьКрымчанам после праздников приходится экономитьФото: Анастасия ЖУКОВА
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После праздников в Крыму подорожали помидоры и капуста, зато немного подешевела молочная продукция.

Как сообщили в Крымстате, по состоянию на 14 января на 11,63% подешевели в магазинах полуострова свежие огурцы, на 1,33% - сметана, на 1,03% - молоко питьевое пастеризованное.

При этом на 6,2% подорожала белокочанная капуста, морковка и свежие помидоры (почти на 4%). Данные приведены по сравнению с ценами от 9 января 2019 года.

Стоимость моркови в Крыму колеблется от 28 до 32 рублей за килограмм. Самая дорогая продается в Ялте, самая дешевая - в Евпатории.

Сметана стоит 201-237 рублей за килограмм. Дороже всего ее продают в Керчи, дешевле всего - в Симферополе.

Напомним, цены на продукты в Крыму уже давно сравнялись с московскими, а по некоторым позициям полуостров еще и обогнал столицу нашей родины.

Дорожает не только питание, но и жилье. Например, снять квартиру в Крыму оказалось дороже, чем в Санкт-Петербурге.

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