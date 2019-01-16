Крымские полицейские поймали охотника на оленей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-16T13:56:40+03:00

У него в багажнике нашли две туши парнокопытных

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В Крыму сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно охотился. Его они обнаружили, когда патрулировали дорогу «Бахчисарай-Ялта».

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, водитель автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» не выполнил требования правоохранителей об остановке.

Он попытался скрыться, но ему это не удалось - заехал в тупик в лесополосу.

- В салоне внедорожника обнаружили две туши особи Оленя благородного, добытые в результате незаконной охоты. Вследствие правонарушения министерству экологии и природных ресурсов причинен крупный материальный ущерб на суммы свыше 500 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе МВД РК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.