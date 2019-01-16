Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-16T16:24:55+03:00

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Следственное управление по Севастополю возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц, которых обвиняют в халатности. Это принесло ущерб городскому бюджету в размере почти 4 миллионов рублей.

Выяснилось, что «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» города и две фирмы заключили контракты на выполнение работ по проектированию на строительство трех котельных в селе Фронтовое по улицам: Шевченко, Розы Люксембург и Терлецкого. Цена контрактов составляла 16 миллионов рублей.

- Но заказчик принял и оплатил все работы без согласования Главгоэкспертизы, что является обязательным в соответсвии с законодательством, - , сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Из-за этого городскому бюджету причинен ущерб в размере почти 4-х миллионов рублей.

Сейчас все обстоятельства дела выясняются, расследование продолжается.