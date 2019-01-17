Маленко хочет сделать из Симферополя ботанический сад

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-17T10:03:54+03:00

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Для студентов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского объявлен конкурс на лучший проект благоустройства общественных зон Симферополя.

- Мы крайне заинтересованы в том, чтобы именно с вашей помощью изменить облик крымской столицы. Я хочу, чтобы Симферополь стал похож на Ботанический сад КФУ, - сказала глава администрации Симферополя Наталья Маленко после встречи руководства города со студентами и преподавателями КФУ.

По ее мнению, именно студенты, получающие современные знания в области архитектуры и ландшафтного дизайна, имеют представление, как должны выглядеть городские пространства.

Оценивать работы студентов будут члены конкурсной комиссии, в которую войдут первый замглавы администрации Симферополя Татьяна Свириденко, эксперты в области архитектурного и ландшафтного проектирования, а также профильные специалисты КФУ.

Заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии КФУ Анна Репецкая отметила, что от городской власти впервые поступило предложение к научной общественности города по подготовке проектов благоустройства крымской столицы.