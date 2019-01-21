2019-01-21T16:26:36+03:00
Общество

В Крыму начнется реконструкция Северо-Крымского канала

Это поможет улучшить водоснабжение северной части полуострова
Александра КОРШУНОВА
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Также он обеспечит технической водой несколько заводовТакже он обеспечит технической водой несколько заводовФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму в ближайшее время начнется реконструкция Северо-Крымского канала. Она подразумевает под собой строительство насосной станции, бетонной и грунтовой плотин, трубопроводов.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России, по первому этапу уже выдали положительное заключение.

- Ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение Армянска, Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Крыма - добавили в пресс-службе.

И также обеспечить технической водой «Крымский содовый завод» и «Титановые инвестиции».

СПРАВКА «КП»

Строительство 400 километров Северо-Крымского канала длилось в течение десяти лет, с 1961 по 1971 год. Его использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

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