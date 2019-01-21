В Крыму начнется реконструкция Северо-Крымского канала
В Крыму в ближайшее время начнется реконструкция Северо-Крымского канала. Она подразумевает под собой строительство насосной станции, бетонной и грунтовой плотин, трубопроводов.
Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России, по первому этапу уже выдали положительное заключение.
- Ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение Армянска, Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Крыма - добавили в пресс-службе.
И также обеспечить технической водой «Крымский содовый завод» и «Титановые инвестиции».
СПРАВКА «КП»
Строительство 400 километров Северо-Крымского канала длилось в течение десяти лет, с 1961 по 1971 год. Его использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.