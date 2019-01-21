После пожара на судах в Керченском проливе погибли 11 моряков
Пятеро продолжают считаться пропавшими без вести
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После пожара на двух судах в Керченском проливе найдено 11 погибших моряков, сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.
- Сейчас у нас 11 погибших, троих видели, как ушли под воду. У них не было спасательных жилетов. Пятеро продолжают считаться пропавшими без вести, поскольку неизвестно, где они находятся, - уточнили в Росморречьфлоте.
Спасательная операция продолжается.
Напомним, вечером 21 января на кораблях "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании вспыхнул пожар. В общем на двух судах находился 31 человек - граждане Индии и Турции.