2019-01-22T09:30:51+03:00
Политика

Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом

Мужчина жил в Феодосии и пользовался поддельным паспортом
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Суд приговорил жителя Украины к 8 месяцам колонии строгого режима за незаконное пересечение государственной границы.

Мужчина, несмотря на то, что еще в 2016 году ему был вынесен запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет, незаконно находился в Феодосии.

- Предприимчивый мужчина оформил в Украине новый паспорт с измененными установочными данными. По обновленному документу иностранец приехал в Крым, где через какое-то время его и выявили сотрудники Пограничного управления, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Кроме того, в середине января Армянский городской суд приговорил еще одного жителя незалежной к лишению свободы сроком на 8 месяцев за нарушение правил пересечения границы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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