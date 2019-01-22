Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-22T09:32:59+03:00

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Пострадавших во время ЧП в Черном море до сих пор не доставили в Керчь. По состоянию на 9.15 утра медики все еще не получили команды от МЧС выдвигаться в порт.

- Ждем сигнала от оперативного штаба МЧС, - сообщил КП-КРым руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. - Они собираются их бортом поднимать, потому что пострадавшие раскиданы по судам, которые их спасали. МЧС сейчас должны собрать их вместе и доставить на эвакуационную площадку в порт Керчь. Кораблем не смогли пока - из-за качки, наверное. Сейчас собираются вертолетом эвакуироать. Как только у нас будет команда, что мы выдвигаемся в порт, значит, что пострадавшие доставлены. Пока команды не было.

В Керчи спасенных во время пожара моряков ожидают 4 бригады "скорой" из Феодосии, три бригады санавиации из Симферополя, а также 10-11 керченских бригад.

- До 16 бригад керченских можем выставить одномоментно - в зависимости от количества пострадавших, - сказал Олефиренко. - Пока ориентировочно 12 пострадавших, но еще 8 человек пропали без вести, их могут как в число погибших, так и в число пострадавших записать, если все-таки поднимут.

Напомним, вчера, 21 января, в Черном море загорелись два танкера Maestro и Candy. На борту находилось более 30 человек, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет.