Первые 20 тысяч тонн крымского зерна отправили в Сирию

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-22T16:42:25+03:00

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В Сирию отправили первую в этом году партию зерна в 20 тысяч тонн.

- Уже 20 тысяч тонн загрузили и судно уходит. Всего в этом году планируется отправить 200 тысяч тонн, – сказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Напомним, в рамках договоренностей с Сирией Севастополь в 2019 году планирует отправить почти в три раза больше грузов, чем в прошлом году. Из Крыма хотят отправлять строиматериалы и зерно. В свою очередь от сирийцев ждут фрукты.

В конце декабря также между Сирией и Крымом были достигнуты договоренности о поставке на полуостров фосфатов месторождений.