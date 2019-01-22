В Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-22T16:59:49+03:00

Ремонтировать будут Малую и Большую лестницы. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Керчи для того, чтобы провести реконструкцию Митридатской лестницы нужно будет снести самострои.

- Ремонт Митридатской лестницы - довольно сложный проект, по которому в настоящий момент ведутся проектно-изыскательные работы. Вероятно, потребуется снос самовольных строений рядом с лестницей, - сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

За прошедшие годы состояние Митридатских лестниц значительно ухудшилось. Состояние декоративных элементов Большой лестницы признали аварийными. Поэтому ее использование ограничили.

Напомним, проект, который одобрила Главгосэкспертиза, предусматривает «демонтаж существующей облицовки первого и второго ярусов», удаление травы, дикого винограда и деревьев.