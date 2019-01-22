2019-01-22T19:53:56+03:00
Происшествия

В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов

Пострадавших уже доставили в Керчь
Галина КОВАЛЕНКОНадежда ДАЦЮК
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Представители министерства иностранных дел РФ в Симферополе планируют за сутки оформить перечень документов для идентификации спасенных и погибших, а также пропавших без вести.

- Наша задача – оказать помощь родным и близким моряков, которые спаслись, погибли либо пропали без вести. В течение суток планируем оформить документы, чтобы идентифицировать их личности, - сообщил «КП-Крым» Олег Родивилов, исполняющий обязанности временного представителя МИДа России в Симферополе.

По его словам, первые, кто будет работать с пострадавшими, это медики. Затем к работе подключатся пограничники.

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