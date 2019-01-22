В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов
Представители министерства иностранных дел РФ в Симферополе планируют за сутки оформить перечень документов для идентификации спасенных и погибших, а также пропавших без вести.
- Наша задача – оказать помощь родным и близким моряков, которые спаслись, погибли либо пропали без вести. В течение суток планируем оформить документы, чтобы идентифицировать их личности, - сообщил «КП-Крым» Олег Родивилов, исполняющий обязанности временного представителя МИДа России в Симферополе.
По его словам, первые, кто будет работать с пострадавшими, это медики. Затем к работе подключатся пограничники.
Еще больше материалов по теме: «Пожар на газовозах в Керченском проливе»