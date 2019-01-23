В Симферопольском районе вытащили "Ниву", увязшую в грязи
Спасатели эвакуировали авто
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В селе Украинка Симферопольского района автомобиль «Нива» увяз в размытом грунте и не смог самостоятельно выбраться, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Водитель не смог добраться до населенного пункта.
На помощь автомобилисту и двум пассажирам, которые были в машине, пришли спасатели. По прибытии на место сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью такелажного оборудования и лебедки эвакуировали машину. В медпомощи никто не нуждался.