В Симферопольском районе вытащили "Ниву", увязшую в грязи

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-23T11:40:14+03:00

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В селе Украинка Симферопольского района автомобиль «Нива» увяз в размытом грунте и не смог самостоятельно выбраться, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Водитель не смог добраться до населенного пункта.

На помощь автомобилисту и двум пассажирам, которые были в машине, пришли спасатели. По прибытии на место сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью такелажного оборудования и лебедки эвакуировали машину. В медпомощи никто не нуждался.