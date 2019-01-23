Крымские медики не будут осматривать тела погибших во время ЧП в Черном море иностранцев

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-23T11:45:01+03:00

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Крымские патологоанатомы не будут пока осматривать тела турецких и индийских моряков, погибших во время ЧП в Черном море. Погибших доставили в керченский морг, медики ждут разрешения от властей Турции и Индии на проведение вскрытия.

Напомним, во вторник,, 22 января, десятерых погибших, которых удалось найти в воде, доставили в керченский морг. Но точную причину смерти эксперты установят только с разрешения консульских учреждений.

- Пока тела просто привезли в морг на хранение, - рассказал КП-Крым компетентный источник в медицинских кругах. - Мы можем произвести вскрытие только с разрешения консулов. Если власти Индии и Турции решат, что вообще не хотят получать заключения от крымских судмедэкспертов, то тела погибших просто отправят на родину.

Среди погибших четверо - граждане Турции, шестеро - граждане Индии. Все тела уже опознаны.