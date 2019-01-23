В Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-23T13:25:41+03:00

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В этом году на дорогах Симферополя планируют полностью восстановить дорожную разметку.

- Сергей Аксенов поставил задачу, которую мы должны выполнить – в этом году в городе должна появиться разметка, она должна держаться. Это важно. Сейчас в комплексе рассматриваются светофоры, разметка и пешеходные переходы, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко во время оперативно-хозяйственного совещания.

До конца недели проведут комплексное обследование городских дорог, чтобы обнаружить проезжие части, испорченные непогодой.

Также Маленко отметила, что 1 февраля завершается срок, предоставленный подрядчикам капремонта дорог для устранения претензий. Администрация города намерена обращаться в суд, если подрядчики не успеют устранить недочеты.