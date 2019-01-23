Приют для животных в Симферополе достроят до конца года
На окончание работ выделят еще 20 миллионов рублей
Приют будет рассчитан на 200 собак.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в этом году завершится строительство приюта для бездомных животных. Находиться он будет ул. Крымской правды, 6.
- На завершение всех работ в бюджете предусмотрена сумма, которая составляет около 20 млн. рублей. Деньги будут выделяться по процедуре, которую мы предполагаем завершить до конца марта, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.
На первый этап строительства, который начался в 2018 году, уже потратили 37 миллионов рублей.
Приют будет рассчитан на 200 собак.
Также будет построена современная ветеринарная клиника для стерилизации и лечения животных.