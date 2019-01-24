2019-01-24T15:04:15+03:00
Общество

Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения

Проходит проверка боевой готовности
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черное море из пункта базирования для проведения учений вышли более десяти кораблей Черноморского флота. В соответствии с планом боевой подготовки флота проходит проверка боевой готовности.

В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

В первую очередь корабли на выходе из пунктов базирования осуществят проводку за тралом, затем будут учения по противовоздушной обороне. Моряков ждет отработка обнаружения, захвата и сопровождения воздушных целей. Кроме того, с кораблей потренируются поражать воздушных противников в роли Су-24 и СУ-30СМ морской авиации и ПВО флота.

Участие в учениях принимают более двух тысяч военнослужащих из морской авиации, береговых воинских частей и экипажей кораблей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Щелкино горела квартира в пятиэтажном жилом доме
За 2018 год в Крыму удалось трудоустроить почти 1600 инвалидов
В Ленинском районе Крыма обезвредили две авиабомбы времен ВОВ
Ялтинский подросток попал на штраф за шутки с полицейскими
На месте горения двух иностранных судов в Черном море нет разлива нефтепродуктов
На севастопольской турбазе взорвут 50-килограммовую авиабомбу
Глухонемым севастопольским дворникам не платили зарплату почти полгода
В Симферопольском районе на пожаре спасли троих человек
В Симферопольском районе мошенники незаконно обналичили 2,5 миллиона рублей маткапитала
В центре Симферополя перевернулся реанимобиль: Есть пострадавшие
В Черном море третьи сутки горят танкеры-газовозы
Праздники закончились: В Симферополе разбирают елку
Набережную Ялты благоустроят: Там высадят кедры, сосны и можжевельники
Часть Симферополя до вечера осталась без света
Погода в Крыму на 24 января: днем потеплеет до +13
Суд в Симферополе отправил участника украинского нацбатальона под арест
На трассу "Таврида" высыпали 700 тонн противогололедных реагентов с начала года
В Симферополе ремонтируют водовод: часть города и района останется без воды
В центре Симферополя 24 января закроют для проезда часть улиц
Приют для животных в Симферополе достроят до конца года
«Они стоят у меня перед глазами»: Капитан иностранного судна после опознания тел матросов
В Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку