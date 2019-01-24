Больше десяти кораблей ЧФ вышли в море на учения

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-24T15:04:15+03:00

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В Черное море из пункта базирования для проведения учений вышли более десяти кораблей Черноморского флота. В соответствии с планом боевой подготовки флота проходит проверка боевой готовности.

В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

В первую очередь корабли на выходе из пунктов базирования осуществят проводку за тралом, затем будут учения по противовоздушной обороне. Моряков ждет отработка обнаружения, захвата и сопровождения воздушных целей. Кроме того, с кораблей потренируются поражать воздушных противников в роли Су-24 и СУ-30СМ морской авиации и ПВО флота.

Участие в учениях принимают более двух тысяч военнослужащих из морской авиации, береговых воинских частей и экипажей кораблей.