Погода в Крыму на 26 января: до +13 и дождь

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-26T08:15:58+03:00

Скорость ветра достигнет до 15 метров в секунду

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В Крыму в субботу, 26 января, будет пасмурно. Местами пройдет дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12, местами до 15 метров в секунду.

В Симферополе 26 января переменная облачность. Днем пройдет небольшо дождь. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +12 градусов.

В Севастополе сегодня также будет облачно. Днем подует юго-восточный ветер до 11 метров в секунду. До +11 градусов.

В Керчи 26 января переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем до +10.

На ЮБК будет облачно, возможен дождь. Днем до +12 градусов.