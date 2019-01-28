Памятник "вежливым людям" очистили от краски

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-28T10:11:30+03:00

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Памятник «вежливым людям» в течение получаса очистили от краски, которой его облил вандал вечером 27 января.

- Выражаю признательность работникам МБУ «Город», которые в течение 30 минут после происшествия прибыли на место и вернули памятнику «Вежливым людям» первоначальный облик, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Также она отметила, что разделяет с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призывает быть бдительными, поскольку можно ожидать любых провокаций со стороны сопредельного государства.

По данным пресс-службы МВД по РК, нарушитель задержан. По данным полицейских, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).