На трассе «Таврида» разместят модульные травмоцентры

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-28T12:46:32+03:00

Они заработают, когда на дороге откроют четырехполосное движение

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На федеральной трассе «Таврида» при запуске четырехполосного движения заработают модульные травмоцентры. Они будут находиться вдоль автомобильной дороги. Об этом рассказал главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Крыма Павел Федуличев.

- Сейчас идет активное формирование нового подхода к оказанию помощи за счет создания притрассовых травмоцентров, которые будут расположены вдоль трассы "Таврида". К моменту запуска трассы в полном объеме у нас травмоцентры уже будут работать, - добавил Федуличев.

Вопрос об их создании возник из-за того, что дорога находится в отдалении от населенных пунктов. Их сформируют как за счет уже существующих медучреждений, так и новых.

Врачи смогут оперативно оказывать помощь пострадавшим при авариях с привлечением специалистов санавиации.