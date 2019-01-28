В аэропорту «Симферополь» появятся установки для отпугивания птиц

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-28T17:13:54+03:00

Положительное заключение на сметную документацию уже выдала Главгосэкспертиза РФ Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Также запланирована и реконструкция взлетно-посадочной полосы

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В рамках развития аэропорта «Симферополь» запланированы работы, которые проведут в два этапа. Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по определению сметной стоимости строительных работ.

На первом этапе работ планируется построить командно-диспетчерский пункт и внеплощадочные инженерные сети к нему, перрон перед новым терминалом. Также появится комплекс противообледенительной обработки воздушных судов, три рулежные дорожки и патрульно-производственная дорога.

Кроме того, запланирована реконструкция северной части взлетно-посадочной полосы.

- Второй этап будет включать в себя работы на южной части летной зоны взлетно-посадочной полосы, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ.

Еще построят аварийно-спасательную станцию, пожарные резервуары, котельную, трансформаторную подстанцию и биоакустические установки для отпугивания птиц.