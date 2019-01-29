Крымским городам на ремонт дорог выделят по 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-29T10:04:41+03:00

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Сергей Аксенов заявил, что каждому муниципальному образованию в Крыму выделят по 100 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог. Он отметил, что в текущем году нужно согласовать приоритетность тех участков, которые будут проектироваться в первую очередь. Это может планировать средства в бюджете республики на строительно-монтажные работы.

Он также добавил, что не теряют своей актуальности и вопросы транспортного сообщения. Аксенов подчеркнул, что практически во всех городах перевозчики не соблюдают расписание и ситуация в лучшую сторону не меняется.

- Ожидаю от министра транспорта Республики Крым предложений по обеспечению качественной работы общественного транспорта, - отметил глава.

Сергей Аксенов надеется, что коллеги из городов республики «проявят больше энтузиазма и интереса к проблемам на вверенной им территории».

- Призываю не молчать, ожидая приезда очередной проверки, а проявлять инициативу и обращаться за поддержкой и консультационной помощью, - резюмировал Аксенов.