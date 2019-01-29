В Крыму 65% лифтов требуют замены

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-29T13:29:15+03:00

В 2020 году истекает их нормативный срок

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К 2020 году у 65% крымских лифтов истечет нормативный срок. Сейчас на территории республики в эксплуатации находятся порядка 2,5 тысячи подъемников. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Регионального фонда капстремонта многоквартирных домов РК" Василий Маратканов.

- Лифты, которые отслужили 25 лет, эксплуатировать не представляется возможным. Краткосрочным планом на 2019 год запланирована замена 43 лифтов, а нормативный срок эксплуатации заканчивается у порядка 1600 лифтов, - добавил он, передает "РИА Крым".

Маратканов отметил, что фонд готов их поменять, но из-за долгов крымчан средств на это не хватает. На сегодня задолженность составляет 1,4 миллиарда рублей.

Но все-таки рассматриваются дополнительные варианты для решения проблемы. Возможно, в текущем году удастся поменять около 500 лифтов.