Поклонская: Храню дома материалы по крымским бандам 90-х, уже пригодились

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-29T16:05:59+03:00

Экс-прокурор заявила, что визита бандитов на дом не боится

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Бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская призналась, что до сих пор хранит у себя дома дела крымских банд, активно действовавших на полуострове в лихие 90-е.

- Еще с бандитских времен, когда я была гособвинителем по бандам крымским – «Башмаки», «Сейлем», Лаптевы, «Имдат», Юхненко… Я все себе копировала, и у меня дома хранятся материалы. Кстати, пригодились, - заявила Поклонская на встрече со студентами в рамках проекта «Диалог на равных».

- А не боитесь, что они (бандиты, - ред.) придут к вам за этими материалами? - поинтересовались у экс-прокурора.

- Они меня знают, не придут, - улыбнулась Поклонская.

Она также добавила, что привезла на полуостров материалы о преступлениях, которые совершались в Киеве во время Евромайдана в 2013-2014 годах.

Наталья Поклонская во время госпереворота в Киеве работала в генпрокуратуре Украины. После Евромайдана вернулась в Крым, ее назначили руководить создаваемой прокуратурой республики. Потом сняла прокурорский китель и стала депутатом Госдумы РФ.

Полный рассказ Поклонской о киевском майдане читайте по ссылке.