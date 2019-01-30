В "Керчьгортранс" нагрянули силовики с проверкой по "заказу" главы администрации

СЕГОДНЯ 06:48 2019-01-30T06:48:51+03:00

Полученные в лизинг автобусы хозяева довели до плачевного состояния

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В МУП «Керчьгортранс» прошла проверка. Силовики пришли на предприятие и изрядно всполошили местных жителей.

- Просьба к жителям, сохранять спокойствие. Работа предприятия осуществляется в штатном режиме: автобусы вышли на маршруты и обслуживают город, - поянил глава администрации Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что обращения к республиканским властям и правоохранителям с просьбой проверить предприятие он отпавил сам после того, как посетил МУП месяц назад. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

- Применение несоответствующих технических жидкостей (воды вместо антифриза) послужило причиной усиленной коррозии агрегатов, вследствие чего часть «Нефазов» имеет серьезные неисправности и выведена из эксплуатации, - рассказал Бороздин.

На предприятии работают специалисты контрольно-счетной комиссии города, а такжеГосударственная транспортная лизинговая компания, которая предоставила городу автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU