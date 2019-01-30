Разметку на симферопольских улицах будут наносить три раза в год

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-30T11:17:59+03:00

Ту, которую до этого нанесли подрядчики, была временной Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Симферополе разметку на городских улицах планируется наносить три раза в год. Глава администрации крымской столицы отметида, что та, которая была нанесена до этого подрядчиками - временная.

- По разметке есть очень много серьезных требований. Мы будем наносить разметку три раза в год. Будем ее наносить до 1 мая, до 1 сентября и до конца октября для того, чтобы она была видна. Я думаю, что как раз качество разметки нам поможет ее нам с вами видеть постоянно, - отметила глава города.

Кстати, помимо этого в столице начались работы и по ямочному ремонту. Это уже коснулось улицы Ким и переулка Персиковый.

Как сообщил глава МБУ «Город» Николай Коновалов, на проблемных участках провели фрезеровку дорожных неровностей. А после этого начали укладывать горячий асфальт.

- На объекте работают 13 человек и 3 единицы техники, - добавил Коновалов.

ИСТОЧНИК KP.RU