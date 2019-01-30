2019-01-30T12:30:55+03:00
Происшествия

В центре Симферополя столкнулись три легковушки

Авария произошла в районе «Старый город»
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла на перекрестке улиц Красноармейская и Чехова. Фото: Анастасия МихайловаАвария произошла на перекрестке улиц Красноармейская и Чехова. Фото: Анастасия Михайлова
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В Симферополе, в микрорайоне «Старый город», столкнулись три легковых автомобиля. ДТП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Чехова.

Как сообщили очевидцы в Facebook, с начала 2019 года на этом участке это уже двадцатая авария.

Это уже двадцатая авария на этом участка с начала 2019 года. Фото: Анастасия Михайлова

Это уже двадцатая авария на этом участка с начала 2019 года. Фото: Анастасия Михайлова

В ДТП очень сильно пострадал водитель «Лады»: его зажало в автомобиле.

- «Скорая помощь» на место происшествия приехала буквально за 2-3 минуты, - рассказала очевидец Анастасия Михайлова.

Местная жительница рассказывает, что уже писала обращения в департамент городского хозяйства Симферополя и в ГИБДД, чтобы отрегулировать аварийно-опасный участок, но реакции от властей не последовало.

- По телефону сказали: если будет аварийно-опасный участок - поставим. Потом в бумажном виде пришел ответ, что установка "лежачих" - компетенция департамента городского хозяйства города. Я им сделала запрос. Ответили, что "не положено, нет денег". Но то, что там много аварий - никого не интересует, - сетует местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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