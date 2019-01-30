Комплексы «Бастион» и «Бал» отработали маскировку огневых позиций в Крыму

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-30T13:30:19+03:00

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После учения в Крыму противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» Черноморского флота вернулись в пункты дислокации. При этом личный состав отработал задачи по плану боевой подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, мобильные ракетные дивизионы совершили марш, развернули комплексы к боевому применению, подготовили их к стрельбе и смене огневых позиций.

- Также провели отработку нормативов по оборудованию и маскировке огневых позиций. Дивизионы комплексов выполнили поставленные задачи на период учений в полном объеме, - добавили в пресс-службе.

Всего в учениях принимали участие 150 военных военнослужащих из состава отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота, а также 40 единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU