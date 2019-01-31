Против полицейского из Симферополя возбудили уголовное дело за взятку
Следственный отдел по Центральному району Симферополя возбудил уголовное дело против полицейского патрульной службы за получение взятки. Сообщается, что ему передали около 70 тысяч рублей за то, чтобы не привлечь подозреваемого к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Как рассказали в пресс-службе Следственного правления по РК, сейчас полицейский находится под домашним арестом. По статье уголовного кодекса ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом.
- Установлено, что инспектор патрульно–постовой службы полиции отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Симферополь в целях обогащения лично и через платежные системы получил взятку в общей сумме 70 000 рублей, - добавили в Следственном управлении.
Сейчас по уголовному делу расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU