Против полицейского из Симферополя возбудили уголовное дело за взятку

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-31T11:43:47+03:00

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Следственный отдел по Центральному району Симферополя возбудил уголовное дело против полицейского патрульной службы за получение взятки. Сообщается, что ему передали около 70 тысяч рублей за то, чтобы не привлечь подозреваемого к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе Следственного правления по РК, сейчас полицейский находится под домашним арестом. По статье уголовного кодекса ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом.

- Установлено, что инспектор патрульно–постовой службы полиции отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Симферополь в целях обогащения лично и через платежные системы получил взятку в общей сумме 70 000 рублей, - добавили в Следственном управлении.

Сейчас по уголовному делу расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU