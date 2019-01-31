2019-01-31T11:57:34+03:00
Общество

Крымский чиновник незаконно начислял себе двойную зарплату

Ему грозит до четырех лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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В Кировском районе в отношении начальника управления образования, молодежи и спорта возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

По данным пресс-службы Следкома РФ по Крыму, подозреваемый давал своим подчиненным указания о начислении ему премии в размере 100% от оклада. Он не согласовывал свои действия с администрацией Кировского района.

- В результате его действий бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Идет следствие для выяснения всех обстоятельств. Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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