Крымский чиновник незаконно начислял себе двойную зарплату
Ему грозит до четырех лет лишения свободы
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В Кировском районе в отношении начальника управления образования, молодежи и спорта возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
По данным пресс-службы Следкома РФ по Крыму, подозреваемый давал своим подчиненным указания о начислении ему премии в размере 100% от оклада. Он не согласовывал свои действия с администрацией Кировского района.
- В результате его действий бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Следкома.
Идет следствие для выяснения всех обстоятельств. Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU