2019-01-31T16:56:24+03:00
Общество

После трагедии в Керчи Путину предоставили предложения по безопасности учебных заведений Крыма

Для этого работала специальная комиссия
Александра КОРШУНОВА
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Тогда штаб организовали прямо на месте трагедииТогда штаб организовали прямо на месте трагедииФото: Александра КОРШУНОВА
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Президенту России Владимиру Путину после трагедии в Керченском политехническом колледже предоставили предложения по безопасности учебных заведений Крыма. Их разработала специальная комиссия. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она рассказала, что межведомственную рабочую группу создали прямо на месте трагедии. Тогда обсуждали предложения, которые после этого проанализировали, и предоставили Путину.

- Сложности в организации безопасности, антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Крыма кардинально отличались от ситуации в других регионах России. За то время, которое прошло, вряд ли можно сразу все изменить… Поручения были, надеюсь, что действенные шаги сделаны, - отметила Кузнецова.

Кроме того, уполномоченная подчеркнула, что проконтролирует, как исполняются эти меры, передает «РИА Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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