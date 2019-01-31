Ученые на территории Ханского дворца в Крыму нашли 3000 артефактов
В Крыму на территории Ханского дворца в ходе археологических исследований ученые обнаружили около 3000 артефактов.
Как рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, специалисты нашли курительные трубки, керамику, изделия из стекла и кости, рукоятки ножей, посуду для хранения припасов.
- Среди нее есть целые экземпляры, а также монеты Крымского ханства. Также нашли фрагменты фундаментов стен, предположительно оборонительных. Это все - ценные исторические артефакты крымскотатарской культуры, - подчеркнул Бальбек.
Кроме того, в ходе раскопок удалось обнаружить и детали водопровода. Эта находка говорит о том, что во дворце была сложная система водоснабжения.
- В Ханском дворце хорошо продуман сбор и отвод ливневых вод, учтены все природные факторы, а благодаря найденным фрагментам водопровода мы можем фиксировать участки и впоследствии реконструировать всю систему, - рассказал кандидат исторических наук Антон Душенко.
ИСТОЧНИК KP.RU